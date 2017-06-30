ПАСЕ обнародовала ходатайство об отстранении председателя Ассамблеи

СТРАСБУРГ, 30 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обнародовала ходатайство об отстранении Педро Аграмунта от должности председателя, официально запустив начало процесса.

В поступившем в распоряжении РИА Новости документе отмечается, что под "предложением об отстранении президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта были поставлены подписи 158 членов Ассамблеи, принадлежащих к пяти политическим группам и 36 национальным делегациям".

Согласно положениям регламента, принятым 27 июня этого года, данный документ будет представлен на голосование Ассамблеи на осенней сессии.

"До принятия окончательного решения по данному предложению президент перестает председательствовать на заседаниях Ассамблеи",- отмечается в документе.

По принятым в ходе сессии изменениям в регламент, теперь ходатайство об "отстранении с подписями парламентариев направляется указанному в нем члену".

В минувший вторник ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи.

Поводом для создания такого документа стала ситуация, сложившаяся весной этого года с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, которому Ассамблея из-за визита в Сирию выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности. Уйти с поста глава ПАСЕ мог только добровольно.

Также на этой сессии политгруппа Аграмунта в ПАСЕ исключила его из своего состава. Педро Аграмунт считается независимым депутатом.