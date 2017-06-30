ПАСЕ обнародовала ходатайство об отстранении председателя Ассамблеи

СТРАСБУРГ, 30 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обнародовала ходатайство об отстранении Педро Аграмунта от должности председателя, официально запустив начало процесса.
Согласно положениям регламента, принятым 27 июня этого года, данный документ будет представлен на голосование Ассамблеи на осенней сессии.
"До принятия окончательного решения по данному предложению президент перестает председательствовать на заседаниях Ассамблеи",- отмечается в документе.
В минувший вторник ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи.
Поводом для создания такого документа стала ситуация, сложившаяся весной этого года с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, которому Ассамблея из-за визита в Сирию выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности. Уйти с поста глава ПАСЕ мог только добровольно.
Также на этой сессии политгруппа Аграмунта в ПАСЕ исключила его из своего состава. Педро Аграмунт считается независимым депутатом.