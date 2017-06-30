Министр обороны Черногории посоветовал Сербии вступить в НАТО

БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Глава Минобороны Черногории Предраг Бошкович заявил, что интеграция Сербии в НАТО отвечает ее интересам, так как путь к членству в ЕС сокращается со вступлением в Североатлантический альянс, передает информагентство Танюг.

В интервью сербскому агентству Бошкович повторил обвинения официальной Подгорицы в адрес России в предположительном вмешательстве во внутренние дела государства с целью препятствования его вступлению в НАТО.

"Интерес Сербии – быть частью Североатлантического альянса. Путь к ЕС значительно облегчается полученным перед тем членством в НАТО. В Сербии нет разногласий – является ли европейская интеграция приоритетом страны. И власть и большая часть оппозиции устремлены к европейской интеграции, а мы свидетели, что евроинтеграции тяжело достичь без предварительной евроатлантической интеграции", — цитирует агентство Бошковича.

Он подчеркнул, что "даже если бы Черногория просила об этом", в данный момент размещение баз НАТО на территории республики не отвечает интересам и приоритетам Североатлантического альянса.

При этом министр обороны Черногории отметил, что Подгорица готова участвовать во всех операциях альянса, в том числе на территории самопровозглашенной республики Косово. По его словам, все что может дать республика НАТО сейчас – это 1950 военнослужащих и 450 тысяч евро ежегодного взноса.

В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО.

Белград официально придерживается политики военного нейтралитета согласно парламентской резолюции 2007 года. Сербия также является кандидатом на вступление в Евросоюз.