Россия считает недопустимым вмешательство во внутренние дела Македонии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия считает недопустимым вмешательство извне во внутриполитические процессы Македонии, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков в ходе встречи с министром иностранных дел Македонии Николой Димитровым.

Встреча дипломатов прошла в пятницу "на полях" Форума "Дубровник-2017".

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, в ходе беседы "подтверждена приверженность Российской Федерации позиции уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Македонии, недопустимости внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в этом государстве".

Дипломаты подчеркнули обоюдную заинтересованность России и Македонии в продолжении конструктивного сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.