КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Почти 50% жителей Украины поддерживают введение квот на украинский язык на телевидении, свидетельствуют данные социологического опроса украинского фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра имени Разумкова, которые были обнародованы в пятницу.
На вопрос, как вы относитесь к введению властями Украины квот на украинский язык на телевидении, 27,5% опрошенных ответили, что полностью поддерживают это решение, и 21,3% — преимущественно его поддерживают (вместе 48,8%).
Еще 8,4% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос, 16,4% граждан все равно, 2,4% — ничего не известно о введении квот и 0,2% респондентов не ответили.
Опрос проводился с 9 по 13 июня по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего были опрошены 2018 совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.