КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Почти 50% жителей Украины поддерживают введение квот на украинский язык на телевидении, свидетельствуют данные социологического опроса украинского фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра имени Разумкова, которые были обнародованы в пятницу.

Верховная рада 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Закон о введении квот на украинский язык на ТВ был опубликован в официальной прессе, он должен вступить в силу с 13 октября.

На вопрос, как вы относитесь к введению властями Украины квот на украинский язык на телевидении, 27,5% опрошенных ответили, что полностью поддерживают это решение, и 21,3% — преимущественно его поддерживают (вместе 48,8%).

При этом 11,2% респондентов заявили, что преимущественно не поддерживают квоты на телевидении, 12,5% — категорически против них (вместе 23,7%).

Еще 8,4% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос, 16,4% граждан все равно, 2,4% — ничего не известно о введении квот и 0,2% респондентов не ответили.

Опрос проводился с 9 по 13 июня по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего были опрошены 2018 совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.