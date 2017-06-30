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В мире

Пекин и Москва играют роль стабилизаторов в мире, считает российский посол

14:5530.06.2017
(обновлено: 14:57 30.06.2017)
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© Фото : сайт посольства РФ в КНРПосол РФ в КНР Андрей Денисов. Архивное фотоПосол РФ в КНР Андрей Денисов. Архивное фото
© Фото : сайт посольства РФ в КНР

ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Россия играют роль "стабилизаторов" на международной арене в условиях поляризации, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Пентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
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"…Что касается политической сферы как глобальной, так и региональной. Здесь ситуация, с одной стороны, яснее, а с другой – сложнее. Яснее, потому что происходит определенная поляризация, происходит определенное осознание того, что хорошо, а что — плохо. В этой ситуации очень важна роль стабилизаторов, тех которые могут оказать "охлаждающее", "стабилизирующее" влияние на общую турбулентную международную ситуацию. Таким стабилизирующим фактором, на мой взгляд, являются российско-китайские отношения", — заявил Денисов в интервью российским журналистам в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

По мнению главы российской дипмиссии в Китае, стабилизирующая роль РФ и КНР подкрепляется следующими обстоятельствами: весомостью двух стран на международной арене и схожестью позиций по многим международным вопросам.

Рубль и Юань. Архивное фото
© Fotolia / Comugnero Silvana
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"Если взять Китай, то это вторая, а по многим параметрам – первая экономика мира, от которой в значительной мере зависят общая мировая экономическая конъюнктура, состояние мировой экономики, мировой торговли, мировых финансов. И не будем забывать, что вслед за экономической мощью в последние годы Китай утвердил себя и как внушительная политическая и военно-политическая сила", — сказал посол.

Он отметил, что Китай уже не находится в тени более активных игроков мировой политики. "Он (Китай – ред.) сам стремится играть такую рельефную роль выстраивания политической архитектуры, и эта роль, по нашей оценке, безусловно, позитивная", — сказал он. Во-вторых, продолжил российский посол, оценки мировой ситуации, позиции по разного рода проблемам у России и Китая в целом достаточно близки, а по многим параметрам совпадают.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Это вовсе не означает, что мы одинаково думаем. Нет, мы разные. У нас есть свои специфические интересы и в региональных, и в международных делах, но с точки зрения факторов, определяющих внешнеполитическую линию, мы с нашим китайским соседом достаточно близки", — сказал Денисов.

Он добавил, что это позволяет проводить достаточно близкую линию по различным аспектам повестки международных организаций, в том числе ООН. "И прямо скажем: это оказывает отрезвляющее влияние на наших партнеров по тем же международным организациям", — резюмировал российский посол.

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