В Британии 150 домов не соответствуют требованиям пожарной безопасности

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Требованиям пожарной безопасности не соответствуют 149 домов в Великобритании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя британского премьер-министра Терезы Мэй.
"В настоящий момент облицовка 149 высотных зданий в 45 муниципалитетах не прошла проверку", — цитирует агентство Рейтер заявление представителя.
Ночью 14 июня в Лондоне произошел пожар, загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. По последним данным, 80 человек считаются погибшими или пропавшими без вести. После трагедии британские власти начали проверку на противопожарную безопасность в отношении 600 высотных жилых домов.