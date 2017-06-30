В Британии 150 домов не соответствуют требованиям пожарной безопасности

Пожар в жилом доме в Лондоне (83)

Загоревшийся дом в районе Бетнал Грин в Лондоне. Архивное фото

Загоревшийся дом в районе Бетнал Грин в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Требованиям пожарной безопасности не соответствуют 149 домов в Великобритании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя британского премьер-министра Терезы Мэй.

В четверг сообщалось о 137 домах, которые не прошли тесты на соответствие требованиям пожарной безопасности.

"В настоящий момент облицовка 149 высотных зданий в 45 муниципалитетах не прошла проверку", — цитирует агентство Рейтер заявление представителя.

Ночью 14 июня в Лондоне произошел пожар, загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. По последним данным, 80 человек считаются погибшими или пропавшими без вести. После трагедии британские власти начали проверку на противопожарную безопасность в отношении 600 высотных жилых домов.