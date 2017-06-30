В Баку заявили о готовности к встрече глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ, 30 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. В Баку готовы к встрече глав МИД Азербайджана и Армении, надеются на субстантивные переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Карабахе, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что не исключает в ближайшем будущем встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

"Во время встречи президентов РФ, Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге была установлена необходимость проведения субстантивных переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией. Эту необходимость подчеркнули во время последнего визита в регион и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Азербайджан поддержал данное предложение", — сказал Гаджиев.

По его словам, Азербайджан неоднократно заявлял о готовности к проведению субстантивных переговоров для скорейшего решения конфликта и изменения статус-кво.