Лавров рассчитывает на изменение политической атмосферы в США

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает, что аномальная атмосфера, царящая в политических кругах США, скоро пройдет.

"Там сейчас такая атмосфера, такая охота на ведьм идет… Запугали людей во многом. Но я думаю, что это пройдет. И эта абсолютная аномалия, которая сейчас происходит в политической жизни США, когда, не предъявляя ни одного доказанного факта, пытаются, по большому счету, переиграть итоги выборов, не может долго продолжаться. И все-таки американское общество имеет инстинкт самосохранения, как и американская политическая система. Я надеюсь, что это пройдет", — заявил Лавров на сессии Примаковских чтений.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.