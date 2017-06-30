В "Домодедово" прокомментировали требования США к мерам авиабезопасности

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прямые рейсы в США из московского аэропорта "Домодедово" не выполняются, но в 2016 году аэропорт уже проходил аудит экспертной комиссии управления транспортной безопасности министерства внутренней безопасности США, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

В среду США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры касаются всех летающих в США зарубежных перевозчиков, а также аэропортов. Как поясняло министерство внутренней безопасности, расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на наличие взрывчатки коснутся 180 авиакомпаний и более двух тысяч авиарейсов, прилетающих в США, а также 280 аэропортов в 105 странах.

В ночь на пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности США сообщило, что авиалинии, которые не будут соответствовать новым мерам безопасности США, могут быть оштрафованы или потерять разрешение на совершение полетов в страну.

"На сегодняшний день прямые пассажирские и грузовые рейсы в США из аэропорта "Домодедово" не выполняются. Отметим, что в 2016 году аэропорт уже проходил аудит экспертной комиссии управления транспортной безопасности министерства внутренней безопасности США (Transportation Security Administration). По итогам аудита эксперты TSA подписали протокол о соответствии аэропорта требованиям безопасности, которые утверждены Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)", — сообщили в "Домодедово".