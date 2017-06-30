В МИД рассказали о предложениях по правилам поведения в киберпространстве

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия ожидает реакции мирового сообщества на свои предложения о принятии под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в киберпространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Не менее опасна пропаганда в киберпространстве идей экстремизма, вербовка граждан в ряды международных террористических организаций. Россия на протяжении многих лет последовательно добивается принятия под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в киберпространстве. Ожидаем реакции на наши предложения", — сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.
Ранее на этой неделе вирус-вымогатель поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Заражению подверглись компьютеры госорганов, нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и фармацевтических компаний.