В МИД рассказали о предложениях по правилам поведения в киберпространстве

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия ожидает реакции мирового сообщества на свои предложения о принятии под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в киберпространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, особую тревогу на сегодняшний день вызывает масштабный рост киберпреступности, "участившееся использование информационных и коммуникационных технологий в целях оказания воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку, в целях манипулирования общественным сознанием ради достижения и решения узкокорыстных задач".

"Не менее опасна пропаганда в киберпространстве идей экстремизма, вербовка граждан в ряды международных террористических организаций. Россия на протяжении многих лет последовательно добивается принятия под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в киберпространстве. Ожидаем реакции на наши предложения", — сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

Ранее на этой неделе вирус-вымогатель поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Заражению подверглись компьютеры госорганов, нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и фармацевтических компаний.