НАТО оказалась не в состоянии ответить на рост терроризма, считает Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 30 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 30 июня 2017

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. НАТО оказалась не в состоянии ответить на рост терроризма, Альянс продолжает серьёзно раскачивать структуру безопасности в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Североатлантический альянс до сих пор остаётся в логике "холодной войны", пытаясь найти оправдание собственному существованию", — сказал Лавров, выступая на Вторых Примаковских чтениях.

"При этом НАТО оказалась не в состоянии дать адекватный ответ на рост главной угрозы современности — террористической. И одновременно своими действиями серьёзно раскачала и продолжает раскачивать структуру безопасности в Европе. Это, безусловно, противоречит чаяниям народов европейского континента", — добавил глава МИД РФ.