ТОКИО, 30 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Власти японской префектуры Ямагути на юге острова Хонсю дали разрешение на переброску 61 самолета палубной авиации США, в том числе штурмовиков F/A-18E/F "Супер Хорнет", на расположенную в этой префектуре базу "Ивакуни", сообщила в пятницу японская телекомпания NHK.

С соответствующим заявлением перед местным законодательным собранием выступил губернатор Цугумаса Мураока.

Переброска этих сил превратит "Ивакуни" в крупнейшую в Восточной Азии авиабазу США. Сегодня на базе "Ивакуни" дислоцированы уже 60 американских военных самолетов.

Как ожидается, переброска 61 самолета с базы "Ацуги" в префектуре Канагава (под Токио, в центре острова Хонсю) начнется уже в июле и завершится к маю 2018 года.

После переброски 61 самолета на "Ивакуни" с учетом семей военнослужащих будут располагаться около 10 тысяч человек, что составляет примерно 10% от всего 130-тысячного населения города Ивакуни. Городу размещение на базе "Ивакуни" авиации США принесет уже в текущем финансовом году 11,4 миллиарда иен (около 100 миллионов долларов) субсидий.

Палубная авиация, которая будет переброшена на "Ивакуни", приписана к атомному авианосцу "Рональд Рейган", дислоцированному на базе "Йокосука" в префектуре Канагава. Наземной же базой для этих самолетов до сих пор служила база "Ацуги" в той же префектуре.