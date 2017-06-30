Парламент Казахстана ушел на каникулы

АСТАНА, 30 июн — РИА Новости. Совместное заседание мажилиса (нижней палаты) и сената (верхней палаты), посвященное закрытию второй сессии парламента Казахстана шестого созыва, состоялось в пятницу в столице республики, передал корреспондент РИА Новости.

"Во второй сессии было проведено 6 совместных заседаний палат парламента, 38 пленарных заседаний мажилиса и 25 пленарных заседаний сената, в данный период на рассмотрении парламента находилось 111 законопроектов, из них принято 84, в том числе 15 законопроектов были инициированы депутатами", — сказал представитель мажилиса Нурлан Нигматулин, подводя итоги парламентской сессии.

Он отметил, что "66 законов, принятых парламентом, на сегодняшний день подписаны президентом, и они вступили в законную силу".

"Парламентом было ратифицировано множество международных соглашений, направленных на обеспечение внешней политики нашей страны, развитие международных связей", — сказал спикер мажилиса.

Он подчеркнул, что "на "правительственных часах", круглых столах, выездных заседаниях, проведенных парламентом, обсуждены вопросы в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, социально-экономические вопросы, вопросы образования, культуры".

"Еще одно изменение в нашей работе — это открытость работы парламента. Так, пленарные заседания парламента, "правительственные часы" транслируются в онлайн-режиме", — отметил Нигматулин.