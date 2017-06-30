ЛОНДОН, 30 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британская Партия независимости (UKIP) выступает за выстраивание глубоких взаимовыгодных отношений с Россией, заявила в интервью РИА Новости член UKIP и потенциальный претендент на пост лидера партии Элизабет Джонс.

"Британско-российские отношения омрачены сейчас тем, что Великобритания является магнитом для многих олигархов, и тем, что Великобритания входит в НАТО. Первая проблема может быть решена с помощью закона о преступных доходах, однако маловероятно, что мы в обозримом будущем покинем НАТО. Более того, есть деликатные моменты в отношениях с Россией, связанные с тем, что она рассматривается как страна одной партии, не терпящая критики", — сказала Джонс.

"План UKIP заключается в том, чтобы снизить трения и построить глубокие отношения между нашими великими и храбрыми странами", — подчеркнула представитель Партии независимости.

"Нам нужна Россия для поддержки Brexit. Россия нуждается в Великобритании, чтобы мы могли торговать на взаимовыгодных условиях. Совместные бизнес-проекты и крупные проекты в гражданском строительстве – отличный способ принести мир и любовь нашим странам", — добавила собеседница агентства.

"Похоже, что России очень нужна инфраструктура, и Великобритания хотела бы помочь. Двусторонние торговые соглашения – хороший способ начать, как только мы покинем ЕС. Давайте обсуждать рыбную ловлю, давайте попрощаемся с торговыми санкциями ЕС. Давайте протянем Москве руку дружбы!" — заключила она.