Египет отмечает четвертую годовщину отстранения от власти исламистов

КАИР, 30 июн — РИА Новости Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Египет в пятницу отмечает четвертую годовщину начала массовых антиправительственных протестов, которые послужили поводом для отстранения от власти правившего всего год президента-исламиста Мухаммеда Мурси; выходца из ныне запрещенной ассоциации "Братья-мусульмане" обвиняли в том, что он ставит интересы этой международной исламистской организации выше интересов государства и тянет страну назад в средневековье.

Через считанные дни после начала протестов армия Египта, которую возглавлял действующий президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений погибли сотни египтян.

Массовые демонстрации с требованием отстранить Мурси, начавшиеся 30 июня 2013 года, принято называть "революцией", в современном Египте это государственный выходной день.

Опрошенные РИА Новости египетские эксперты считают, что принятые четыре года назад меры были оправданы и позволили стране избежать более серьезных потрясений. По мнению специалистов, это доказывает и тот факт, что изначальная резкая критика Западом действий египетских военных в итоге сменилась на признание и поддержку.

Запад больше не осуждает



Когда египетская армия уведомила Мухаммеда Мурси, что он более не является президентом, и посадила его и всех высокопоставленных исламистов под стражу, тысячи их сторонников в знак протеста заняли площади в Каире, отказываясь их покидать до восстановления избранного народом главы государства в должности. Символом протестов стала площадь Рабиа аль-Адавия, где скрывались, в том числе, некоторые лидеры организации "Братья-мусульмане". Так и не сумев договорится с исламистами, силовики взяли площадь штурмом, сотни сторонников Мурси были убиты, ранены или задержаны силовиками.

США и Европейский союз осудили отстранение президента и вспыхнувшее в Египте насилие, пригрозили пересмотреть экономическое сотрудничество, программы оказания помощи официальному Каиру. Африканский союз даже временно приостановил членство Египта в организации.

Спасли от разрушения, обеспечили развитие



"Спустя четыре года все осознали, что революция 30 июня спасла Египет от полного разрушения государственности, вернула Египту авторитет на международной арене", — считает эксперт по международным отношениям Центра стратегических исследований "Аль-Ахрам" Саид аль-Авинди.

В беседе с РИА Новости эксперт высказал мнение, что во внешней политике Египет стал сильнее. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси уделяет особое внимание развитию сотрудничества со странами Африки, где ранее Египет был представлен очень слабо. Египет стремится диверсифицировать свои связи на международной арене, поддерживает тесные отношения одновременно с таким государствами, как Россия и США", — сказал он.

Внутри страны, по мнению аль-Авинди, власти могут записать себе в актив развитие дорожных сетей, строительство жилья и распределение его среди малоимущих, мелиорацию новых земель, повышение уровня заработных плат и пенсий.

Эксперт отметил, что главные вызовы, которые остаются: повышение уровня жизни, борьба с ростом цен, увеличение эффективности государственных служб.

Выбора не было



Секрет изменения позиции Запада по отношению к египетской революции 30 июня 2013 года состоит в том, что на Западе осознали, что события развивались в правильном направлении, уверен советник Высшей военной академии имени Гамаля Абдель Насера Махмуд Халаф.

"Не было другого выбора, кроме как признать эту революцию, сотрудничать с египетским руководством, которое было избрано египтянами после свержения режима "Братьев-мусульман", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Стабильность в нестабильном мире



По словам Халафа, после революции 30 июня Египту удалось стабилизировать ситуацию с безопасностью в стране, успешно противостоять терроризму внутри страны и в соседних государствах. "Объем достижений после революции очевиден, Египет движется вперед. Все страны сталкиваются с вызовами в современном нестабильном мире, даже такие, как Россия, США, Китай, Евросоюз. Египет успешно противостоит вызовам, смог утвердить свою роль в регионе, работает над стабильностью внутри страны и в соседних государствах, например, в Ливии", — пояснил эксперт.