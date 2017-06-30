МЕХИКО, 30 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обратился с просьбой к жителям страны помочь поймать пилота вертолета, который атаковал верховный суд (ВС) и здание МВД.
"Он преступник, убийца, и я прошу помощи у всего народа Венесуэлы. Если он еще находится в нашей территории, то пусть народ Венесуэлы, опознав его, поймает этого террориста и преступника, где бы он ни был", – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
Он отдельно обратился к проправительственным общественным и политическим организациям с просьбой оказать содействие органам госбезопасности в этом деле.
Как считает известный мексиканский политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар, данные события могут отражать настроения части венесуэльской армии, уставшей от коррупции и нарушения конституционных норм. Ранее он заявил РИА Новости, что, по его мнению, "это только начало подобных выступлений, это не касается коррумпированной верхушки вооруженных сил, но вполне относится к среднему звену командования, не вовлеченному в коррупцию", отметив, что надеется, "что это закончится не восстанием, а давлением на власти с целью уважать конституцию".