Посол Китая в США выразил недовольство продажей Вашингтоном оружия Тайваню

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Посол Китая в Вашингтоне заявил, что продажа оружия Тайваню и введение санкций против китайских компаний подрывают двусторонние отношения, передает агентство Рейтер.

В четверг в госдепартаменте заявили, что США продадут Тайваню оружие на 1,4 миллиарда долларов, но не откажутся от политики "одного Китая". Речь идет о первой такого рода сделке с Тайванем со стороны нынешней администрации Дональда Трампа. В этот же день США включили в санкционный список несколько китайских компаний, обвинив их в связях с КНДР.

"Все эти действия – санкции против китайских компаний и особенно продажа оружия Тайваню – без сомнения негативно повлияют на взаимное доверие между двумя сторонами, как противоречащие духу саммита во Флориде", — заявил журналистам китайский дипломат Цуй Тянькай.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в начале апреля в личной резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго.