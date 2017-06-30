Экс-советник Обамы даст показания в конгрессе по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Экс-советник бывшего президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс согласилась дать показания в комитете по разведке палаты представителей США, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что комитет "планирует проинтервьюировать Сьюзан Райс в следующем месяце в рамках расследвоания по вмешательству России в американские выборы в прошлом году".

В конгрессе США сейчас проходят независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".