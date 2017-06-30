ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Палата представителей США одобрила два законопроекта, которые направленны на борьбу с незаконной иммиграцией, далее они поступят на рассмотрение в сенат, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

Один из законопроектов касается так называемых "городов-убежищ", которые отказываются преследовать нелегалов за нарушение иммиграционного законодательства. Другой же законопроект связан с усилением наказания для людей, которые решат повторно въехать в США нелегально.

Как передает агентство, законодатели, поддерживающие данные меры, большинство из которых являются республиканцами, предупреждают об угрозах общественной безопасности и национальной безопасности, связанных с проблемами иммиграции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "аплодирует палате представителей за одобрение двух ключевых мер для сохранения и защиты жизней американцев". "Я призываю сенат рассмотреть эти законопроекты, одобрить их, и передать на мой стол. Я призываю всех законодателей проголосовать за эти законопроекты, чтобы сохранить жизни американцев", — говорится в распространенном заявлении Трампа.

Реализация иммиграционного указа Трампа начнется вечером четверга по Вашингтону.

В понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.