Бразильский парламент получил обвинения против президента Темера

МЕХИКО, 30 июн – РИА Новости. Палата депутатов бразильского парламента получила в четверг документы с обвинениями против президента страны Мишела Темера в "пассивной коррупции".

Как отмечает канал Telesur, теперь именно нижняя палата парламента должна будет решить, давать ли Верховному суду разрешение на проведение процесса против главы государства. Для положительного ответа на этот вопрос необходимы голоса двух третей палаты депутатов, или 342 голоса.

Уже на следующей неделе 66 членов парламентской комиссии на конституции и правосудию начнут обсуждение данного вопроса. Всего ожидается порядка 15 заседаний комиссии, после чего должен быть дан ответ, выносить этот вопрос на пленарное заседание палаты или нет.

Ранее Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года в интервью бразильскому порталу Epoca Globo. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.