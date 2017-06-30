Deutsche Bank отклонил запрос американских конгрессменов о счетах Трампа

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Крупнейший банк Германии Deutsche Bank отклонил запрос демократов в палате представителей США, которые просили предоставить информацию о счетах президента США Дональда Трампа, чтобы установить возможную связь с Россией, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что демократы в комитете по финансам в палате представителей США направили письмо генеральному директору Deutsche Bank Джону Крайану с просьбой предоставить информацию о счетах президента Трампа.

По данным агентства, об отказе предоставить информацию конгрессменам сообщили юристы банка из правовой фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Американские спецслужбы ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".