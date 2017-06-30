ООН, 30 июн — РИА Новости. Соблюдение Ираном международных обязательств по ядерному соглашению похоже на басню про скорпиона и лягушку, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. США, по ее словам, намерены реагировать на действия Тегерана в одностороннем порядке.

"Вопрос соблюдения иранским режимом международных обязательств напоминает мне басню о скорпионе и лягушке", — заявила Хейли на заседании Совета безопасности ООН.

Американский дипломат даже напомнила сюжет притчи. Скорпион попросил лягушку перенести его через реку, однако лягушка опасалась укуса "пассажира". Скорпион заметил, что в этом случае они оба утонут, и лягушка согласилась. На полпути скорпион все же ужалил лягушку. На последний вопрос лягушки: "Почему?", скорпион ответил: "Такова моя натура".

В этой связи представитель США заверила, что "США больше не будут закрывать глаза на поведение иранского режима".

"В национальном качестве США внесут свой вклад в выполнение резолюции СБ ООН 2231. Мы будем работать с международными партнерами, чтобы не пропустить грузы, запрещенные резолюцией, и мы продолжим вводить свои санкции в отношении тех, кто помогает нарушать резолюцию 2231", — заявила Хейли.

В Вене 14 июля 2015 года был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограммов обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.