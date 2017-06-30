Мексиканская оппозиция подозревает власти в электронном шпионаже

МЕХИКО, 30 июн – РИА Новости. Мексиканская оппозиция в четверг фактически обвинила правительство страны в ведении электронной слежки за собой с использованием шпионских программ.

Ранее президент одной из крупнейших оппозиционных сил Мексики Партии национального действия (ПНД) Рикардо Анайя заявил о попытке электронного шпионажа против себя и своих соратников, однако не уточнил, кто именно занимался слежкой.

"Это недопустимо, что была попытка заразить телефоны членов ПНД программой, лицензию на которую может приобрести только правительство для борьбы с организованной преступностью", – заявил в четверг Анайя.

Речь идет шпионской программе Pegasus. По данным известной журналистки Дениз Меркер с канала Televisa, в 2014 году именно генеральная прокуратура страны купила Pegasus за 32 миллиона долларов. Она продемонстрировала в эфире своей программы En Punto соответствующую документацию.

По словам Анайи, на мобильные телефоны руководства партии приходили ссылки на одну из вредоносных программ, с помощью которых можно осуществлять внешний контроль за содержимым мобильных устройств. Речь шла о телефонах самого Анайи, генерального секретаря партии Дамиана Сепеды, координатора ПНД в палате депутатов Марко Кортеса и пресс-секретаря партии Фернандо Родригеса Доваля.

Ранее сама прокуратура уже пообещала провести все необходимые действия, включая экспертизы, в том числе анализ данных со взломанных мобильных телефонов, и подчеркнула, что решительно осуждает подобные незаконные вторжения в коммуникации работников СМИ и общественных деятелей.