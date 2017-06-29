В США из-за сбежавших свиней перекрыли часть федеральной трассы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Власти Техаса перекрыли часть федеральной трассы в районе города Уилмер в штате Техас в результате ДТП с участием грузовика, из которого сбежали 195 свиней, передает местный телеканал NBC.

В полиции сообщили, что в результате аварии грузовик перевернулся на бок. По данным телеканала, утром трасса была перекрыта в обоих направлениях, движение перенаправили по соседним дорогам.

Правоохранители отлавливали животных на протяжении нескольких часов. Одна группа животных была обнаружена примерно в километре от места происшествия. Водитель грузовика не пострадал.