Совбез ООН продлил мандат миротворческой миссии на Голанских высотах

ООН, 29 июн — РИА Новости. Совет Безопасности ООН продлил до 31 декабря 2017 года пребывание Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF/СООННР) между Израилем и Сирией. Соответствующая резолюция была принята единогласно в четверг.
В резолюции также отмечено, что вооруженные группы сирийской оппозиции "не должны вести никакой военной деятельности в районе разделения", что создает угрозу безопасности миротворцев.
Однако в связи с эскалацией сирийского конфликта большая часть контингента покинула свои позиции, подконтрольные сирийскому правительству.
В прошлом года часть сил ООН вернулась в буферную зону на сирийских Голанах в лагерь Фаурар.