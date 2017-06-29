Россия разделяет приоритеты Германии в G20, заявил Путин

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва разделяет приоритеты германского председательства в "Группе двадцати" и будет делать все для выполнения будущих договоренностей.

"Федеративная республика готовится принять большой форум — "Большой двадцатки". Мы разделяем приоритеты, которые выбраны", — сказал глава российского государства на встрече с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

"Всячески будем делать все, что в наших силах, чтобы реализовывать договоренности, которые, уверен, будут достигнуты в ходе этой совместной работы", — отметил Путин.

Саммит "двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее Меркель называла основные темы немецкого председательства в "двадцатке": это борьба с изменением климата, поддержка свободной торговли, развитие стран Африки, миграционная политика, борьба с терроризмом. Канцлер не исключила, что по итогам встречи не будет принято общее коммюнике, так как по вопросам климата и торговли между участниками саммита есть разногласия.