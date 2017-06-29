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Эксперт: Египет имеет право на военное вмешательство в Ливии

15:3129.06.2017
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкБойцы ливийской оппозиции едут на передовую. Архивное фотоБойцы ливийской оппозиции едут на передовую. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КАИР, 29 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. Египет имеет право на военное вмешательство в Ливии и предоставление помощи ливийской армии, так как находящиеся там террористы представляют непосредственную угрозу безопасности страны, сказал РИА Новости советник Высшей военной академии Египта генерал Махмуд Халаф.

Ситуация в Ливии. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmud Turkia
В Ливии освободили захваченных боевиками сотрудников миссии ООН

"Египет помогает ливийской армии в соответствии с 51-й статьей Седьмой главы Устава ООН, которая дает право на военное вмешательство в соседней стране, если это с ее территории исходит угроза, и она неспособна самостоятельно противостоять этой угрозе", — сказал эксперт.

Он пояснил, что Египет оказывает "разнообразную помощь" ливийской армии, отказавшись при этом раскрыть подробности этой помощи. При этом, по словам эксперта, такая помощь может оказываться вплоть до того, как СБ ООН выработает иной механизм противодействия террористической угрозе на ливийской территории.

Ситуация в Ливии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Ливийская армия отвоевала у террористов районы в центре Бенгази

В среду замглавы МИД Египта Тарек аль-Куни, выступая на специальном заседании ООН, заявил, что Ливия превратилась в прибежище для террористов, которые в том числе представляют угрозу для Египта. Он, в частности, напомнил о нападениях на египетских христиан на юге страны в мае текущего года, а также о попытке 12 автомобилей с оружием и взрывчаткой проникнуть на египетскую территорию со стороны Ливии в начале этой недели.

Ранее Египет неоднократно наносил удары по базам террористов в Ливии в ответ на убийства египетских граждан и теракты на египетской территории.

По словам советника военной академии, удары египетских ВВС позволяют ливийской армии отвоевывать новые территории у террористов, как это произошло, в частности, с базой Эль-Куфра на юге страны.

Вид на город Сирт, Ливия. Архивное фото
© AP Photo / Manu Brabo
Египетские ВВС уничтожили 12 внедорожников с оружием на границе с Ливией
"Безопасность и стабильность Египта зависят от безопасности и стабильности Ливии, нельзя игнорировать общие границы протяженностью более одной тысячи километров, поэтому Египет не позволит превратить Ливию в прибежище террористических группировок и милиций, поддерживаемых Катаром", — сказал египетский эксперт. Он добавил, что Каир стремится помочь ливийской армии под командованием маршала Халифы Хафтара взять под контроль всю территорию страны.

Военный эксперт также выразил уверенность в международной поддержке действий Египта в Ливии. "Международное сообщество поддерживает усилия Египта по борьбе с терроризмом, особенно учитывая тот факт, что Европа опасается распространения этого явления на юге Средиземноморья, а также пытается остановить потоки нелегальных мигрантов, большинство из которых отправляются с побережья Ливии", — заключил египетский военный эксперт.

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