Песков: говорить о согласовании позиций РФ и Китая перед саммитом G20 рано

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременным вопрос о возможном согласовании позиций лидеров РФ и Китая перед саммитом G20 во время визита председателя КНР в Россию.

Визит Си Цзиньпина в Россию состоится 3-4 июля. Саммит G20 пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

"Действительно такой визит (Си Цзиньпина в РФ — ред.) будет, это будет такой очень широкоформатный визит", — сказал Песков журналистам в четверг.

Отвечая на просьбу прокомментировать возможность обсуждения позиций лидеров стран перед саммитом G20, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Пока еще рановато, это мы с вами на днях обсудим".