В Еврокомиссии прокомментировали новые меры авиабезопасности США

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия приняла к сведению новые меры авиабезопасности со стороны США, сообщил в четверг представитель высшего органа исполнительной власти Евросоюза Энрико Бривио.

"Еврокомиссия приняла к сведению новые меры по авиационной безопасности, объявленные властями США", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По его словам, на встрече в среду технические эксперты ЕС и США подтвердили "приверженность содействию авиационной безопасности в глобальном масштабе".

США объявили в среду о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа.

Министр внутренней безопасности США Джон Келли в заявлении по этому поводу выразил уверенность, что все авиакомпании примут новые меры. Он также предупредил, что данные шаги не будут последними в вопросе ужесточения системы безопасности.

Со своей стороны, представители американской администрации уточнили, что расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на содержание взрывчатки коснутся двух тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

Как заявили агентству Рейтер европейские и американские официальные лица, у авиакомпаний будет 21 день на внедрение мер по проверке на наличие взрывных устройства и 120 дней для осуществления других шагов по обеспечению безопасности, в том числе по расширенной проверке авиапассажиров.

Газета Politico отмечает, что "администрация президента США Дональда Трампа угрожает расширить запрет на провоз ноутбуков на всех самолетах, направляющихся в страну из любой точки мира, для авиакомпаний, которые не предпримут дополнительных мер безопасности в отношении скрытых взрывных устройств".

Также сообщается, что ограничения будут касаться всего багажа, а не только ручной клади, как это было в случае с "ограниченным запретом", который США ввели в марте для самолетов, прилетающих из ряда аэропортов в странах Ближнего Востока и северной Африки.

Как указывает издание, новые меры сделают поездки менее удобными для бизнесменов, которые в полете пользуются электроникой чаще, чем другие пассажиры.