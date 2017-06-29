Российская синхронистка, уронившая дрон на машину в ОАЭ, выплатит штраф

ДУБАЙ, 29 июн — РИА Новости, Анна Чернова-Салийчук. Представлявшая национальную сборную на международных соревнованиях по синхронному плаванию российская спортсменка Евгения Штефан, которая уронила дрон на машину дубайской полиции, заплатила штраф за порчу имущества полиции и вылетает в Россию в пятницу, сообщила корреспонденту РИА Новости сама спортсменка.

"Судья вынес мне штраф в 1000 дирхамов (около 270 долларов), я оплатила его и спустя некоторое время получила обратно свой паспорт. В пятницу утром я наконец вылетаю из Дубая",- рассказала спортсменка, которая сейчас работает тренером по синхронному плаванию в Москве. По её словам, изначально выписанный ей штраф составлял 24 тысячи дирхамов (около 6,5 тысяч долларов), однако затем его сократили.

Инцидент с 23-летней спортсменкой произошел 19 мая. Россиянка, приехавшая в Дубай на три дня, запускала дрон у международного финансового центра (Dubai International Financial Centre). У беспилотника села батарейка, девушка потеряла над ним контроль, и он случайно упал на полицейскую машину, повредив боковое зеркало. В общей сложности россиянке пришлось провести в Дубае около 2 месяцев. За это время состоялось два судебных заседания.