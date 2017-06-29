Эстония проверит законность перехода трех гимназий на русский язык

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Партия реформ Эстонии обратилась к канцлеру права Юлле Мадизе с просьбой проверить законность перехода трех гимназий Таллина на русский язык обучения, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на ERR.

Ранее запросы Линнамяэского русского лицея, Кесклиннаской русской и Ласнамяэской гимназий о переходе на преподавание на русском языке одобрила Таллинская городская управа, а затем столичное городское собрание. Ходатайства этих школ были переданы на рассмотрение в Министерство образования и науки Эстонии.

Заявление подала заместитель председателя фракции реформистов в Таллинском городском собрании Ынне Пиллак. В тексте подчеркивается, что, согласно эстонскому законодательству, преподавание на иностранных языках в гимназиях возможно лишь при наличии разрешения правительства республики.

По мнению Пиллак, пилотная программа более гибкого изучения языков и предметов, которая предусматривает переход трех гимназий эстонской столицы на русский язык, противоречит Закону об основной школе и гимназии.

После прихода к власти в Эстонии коалиции во главе с центристами в 2016 году была достигнута договоренность о том, что нескольким эстонским гимназиям разрешат полностью вернуть обучение на русском языке при условии, что их выпускники смогут сдать экзамен по эстонскому языку на категорию С1.

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