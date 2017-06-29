Мэр Турина стала фигурантом расследования причин давки на Лиге чемпионов

РИМ, 29 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Мэр Турина Кьяра Аппендино стала фигурантом расследования обстоятельств давки во время трансляции финального матча Лиги чемпионов, в которой пострадали более 1,5 тысячи человек, сообщают в четверг ведущие итальянские газеты.

В мэрии Турина при этом заявили, что не получали уведомления о расследовании в отношении Аппендино.

Градоначальница, подчеркивает ll Corriere della Sera, оказалась в списке подозреваемых по статье о причинении телесных повреждений не по инициативе следователей, а после письменного заявления одного или нескольких пострадавших, якобы обвинивших Аппендино в нарушении мер безопасности при организации массового мероприятия, каким был просмотр трансляции футбольной игры между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом".

По мнению заявителя, позицию которого приводит издание, туринский мэр в тот злополучный день должна была запретить продажу напитков в стеклянной таре, осколки которой впоследствии нанесли многим пострадавшим серьезные ранения, а также предоставить большее число полицейских для охраны порядка на площади Сан-Карло, где собралось 20 тысяч футбольных болельщиков.

"Ювентус" 3 июня в Кардиффе проиграл "Реалу" в финале Лиги чемпионов со счетом 1:4. По сообщениям очевидцев, после третьего гола "Реала" в толпе был услышан громкий хлопок, который вызвал панику у людей, перетекшую в массовую давку. Позднее сообщалось, что давку спровоцировали подростки, которые изобразили террористов и закричали в толпе о бомбе.

В результате давки пострадало более полутора тысяч человек. Самые серьезные травмы получили скончавшаяся впоследствии Эрика Пиолетти и семилетний мальчик по имени Келвин, который был выписан из больницы две недели назад.