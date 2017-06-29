Пентагон уверен, что Запад и РФ по-разному подходят к понятию сдерживания

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пентагон уверен, что Запад и Россия по-разному подходят к понятию сдерживания, говорится в докладе разведывательного управления министерства обороны США (РУМО).

По мнению специалистов американской разведки, в российском понимании "боеготовность, неядерное сдерживание и неприемлемый ущерб" тесно связаны. Российские военные считают, что неядерные силы, находящиеся в полной боевой готовности и способные нанести удар по агрессору, в том числе и по его экономике, являются "средством устрашения". "Для Москвы слово, переводимое как "deterrence" (сдерживание), больше связано с концепцией активного ограничения или дословно: "сдержать что-то движущееся с силой", — говорится в докладе.

На Западе же понятие сдерживания рассматривается как "заданное условие", а не "активный, гибкий процесс". "Русские определяют стратегическое сдерживание как комплекс согласованных… мер, предпринимаемых страной для демонстрации влиятельности политического руководства", — поясняется в докладе. Американские специалисты добавляют, что российские исследователи выделяют "силовое" и "несиловое" сдерживание, а также говорят о типе сдерживания: экономическом, военном, ядерном, неядерном.

Специалисты американской разведка отмечают, что в российском понимании "правильно применяемая концепция сдерживания обеспечивает стратегическую стабильность". "Стратегическая стабильность — это комплекс политических, экономических, военных и других мер (например, силы), которые накоплены странами в условиях стабильного равновесия, когда ни у одной из сторон нет возможности, интереса или намерения осуществить военную агрессию", — заключается в докладе.