МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Информация о том, что бывшему наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Наифу запрещают выезжать из страны, является неверной, передает агентство Рейтер со ссылкой на саудовского чиновника.

Ранее газета New York Times со ссылкой на четырех бывших и действующих американских чиновников и представителей Саудовской Аравии, близких к королевской семье, сообщила, что бывшему наследному принцу был запрещен выезд из страны, а сам он заточен в своем дворце в городе Джидда.

"Это неправда, 100%", — сообщил чиновник агентству, комментируя публикацию New York Times.

Саудовский король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд 21 июня издал указ о смене наследного принца: вместо его племенника Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман. Кроме того, Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, а Мухаммед бен Сальман сохранил пост министра обороны и стал вице-премьером в правительстве.