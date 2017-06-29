МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Информация о том, что бывшему наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Наифу запрещают выезжать из страны, является неверной, передает агентство Рейтер со ссылкой на саудовского чиновника.
"Это неправда, 100%", — сообщил чиновник агентству, комментируя публикацию New York Times.
Саудовский король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд 21 июня издал указ о смене наследного принца: вместо его племенника Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман. Кроме того, Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, а Мухаммед бен Сальман сохранил пост министра обороны и стал вице-премьером в правительстве.