ЦСР: обороты информационной кампании против России пока снижаться не будут

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эксперты Центра стратегических разработок не ожидают снижения оборотов информационной войны против России, при этом РФ следует расширить инвестиции в продвижение своих СМИ на иностранных языках, говорится в докладе ЦСР.

"Ожидать снижения оборотов информационной кампании против России не приходится. Тем не менее, необходимо последовательно снижать накал информационной конфронтации в российских СМИ, позиционировать их как источник объективной и непредвзятой информации", — говорится в докладе центра.

В ЦСР отмечают, что России нужно расширить инвестиции в продвижение своих СМИ на иностранных языках, создавать партнерства с зарубежными информационными изданиями.

"Развития требует система гуманитарного сотрудничества. Нужна более тесная координация работы Россотрудничества с российскими и зарубежными университетами, исследовательскими центрами, неправительственными организациями. Русский язык и культура остаются значимым ресурсом позиционирования России в мире", — отмечается в докладе.