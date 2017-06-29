Ушаков: политическое противостояние в США ограничивает возможности Трампа

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мало кто мог предположить, что политическое противостояние в США будет ограничивать возможности Вашингтона по выстраиванию отношений с РФ, заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На предыдущем Примаковском форуме в ноябре прошлого года эта тема была также в числе обсуждаемых. Но признаем, мало кто мог тогда предположить, что ситуация окажется такой, какой мы видим сейчас. Кто мог представить себе, что принявшее столь экзальтированный характер внутриполитическое противостояние в США будет до такой степени подрезать возможности новой администрации по выработке курса в международных делах, в особенности в отношениях с РФ", — сказал Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях".