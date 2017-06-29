Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой заработает с 1 августа

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает с 1 августа, сообщил украинский посол в Оттаве Андрей Шевченко.

"Спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой стартует 1 августа. Канада прислала нам ноту о завершении ратификационных процедур", — написал украинский посол в четверг в Twitter.

Замминистра экономического развития и торговли, торгпред Украины Наталия Микольская пояснила на своей странице в Facebook, что с 1 августа украинские экспортеры смогут воспользоваться новыми возможностями, которые предоставляет соглашение о свободной торговле с Канадой, в частности, зона свободной торговли с Канадой предоставит Украине беспошлинный доступ на 98% товарных позиций.

Верховная рада в марте ратифицировала соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Канадой, такое же решение в начале июня приняли канадские депутаты.

Переговоры по созданию ЗСТ между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года. Соглашение было заключено странами в июле 2016 года. Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок.