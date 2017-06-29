Политолог допустил возможность военного конфликта между Россией и США

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Сложившаяся парадигма отношений России и США при худшем варианте развития событий чревата эскалацией в ограниченный или полномасштабный военный конфликт, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, комментируя выводы доклада Центра стратегических разработок (ЦСР).

Авторы доклада полагают, что сложившиеся отношения России и стран Запада чреваты эскалацией и могут привести к ограниченному или полномасштабному военному конфликту.

"Думаю, что в каком-то крайнем проявлении, при стечении самых неблагоприятных обстоятельств, это правда, потому что мы сейчас, скажем, с США пришли к ситуации, когда мы друг друга рассматриваем, в первую очередь, как военных противников, как это было во времена "холодной войны", — сказал Лукьянов.

По мнению Лукьянова, в отличие от эпохи "холодной войны", "сейчас гораздо хуже инфраструктура стабильности, хуже система механизмов, которые бы сокращали риски всяких непредвиденных действий". В 60-80-е годы таких механизмов было больше.

"Что подрывает веру в управляемость процессов — это полное отсутствие взаимного уважения. То, что происходит, в каком-то смысле хуже "холодной войны", потому что, выражаясь неполиткорректными фразами, тогда "за базар отвечали", — пояснил эксперт.

"То, что говорилось публично, оно взвешивалось, сейчас у меня ощущение, что "базар" течет сам собой – его цель произвести сиюминутный эффект, а не добиться каких-то более длительных целей. Это очень опасно. В этом смысле, когда речь идет об отношениях между двумя военными сверхдержавами, каковыми являются Россия и США, это чревато", — заключил он.

Лукьянов полагает, что по сравнению с эпохой сорокалетней давности, сегодня нельзя быть уверенным на 100% в том, "насколько фактор ядерного сдерживания незыблем и гарантирует от всяких непредвиденных эскапад".