Путин наградил лидера Туркменистана орденом Александра Невского
09:3529.06.2017
(обновлено: 09:37 29.06.2017)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за вклад в укрепление отношений между странами и обеспечение безопасности в центральноазиатском регионе. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.
"За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе наградить Орденом Александра Невского Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича", — говорится в документе.