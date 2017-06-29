Путин наградил лидера Туркменистана орденом Александра Невского

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за вклад в укрепление отношений между странами и обеспечение безопасности в центральноазиатском регионе. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

"За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе наградить Орденом Александра Невского Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича", — говорится в документе.