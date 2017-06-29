Минские соглашения вряд ли выполнят полностью, считают эксперты ЦСР

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине вряд ли будут выполнены в полном объеме и в дальнейшем могут потребовать пересмотра, при этом украинский вопрос не решить без перестройки системы безопасности в Европе, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Минские соглашения вряд ли будут выполнены в полном объеме и рано или поздно могут потребовать пересмотра. Дипломатам следует сосредоточиться на выполнении тех положений Минских соглашений, которые способствовали бы мирному процессу и были бы приемлемы для всех участников. Проведение признанных всеми выборов в конфликтном регионе — достижимый результат", — говорится в докладе.

В РФ и в странах, участвующих в переговорах по урегулированию внутриукраинского кризиса, не раз заявляли, что альтернативы минским соглашениям по Донбассу нет.

В ЦСР отмечают, что комплексное решение проблемы "потребует как урегулирования противоречий, порожденных самим украинским кризисом, так и причин, которые сделали его возможным". "Украинский вопрос не может быть решен без существенной перестройки системы безопасности в Европе, эффективных инклюзивных институтов и ликвидации разделительных линий", — отмечается в материале.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в том числе на встречах контактной группы в Минске и в "нормандском формате", в рамках которого проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, на ней была достигнута договоренность о подготовке плана по урегулированию в Донбассе.