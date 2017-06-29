Южная Корея вернула КНДР восемь спасенных моряков

ТОКИО, 29 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея репатриировала восьмерых моряков из КНДР, судно которых было найдено дрейфующим в акватории южнокорейского острова Уллындо.

"Около 09.20 по местному времени (03.20 мск) судно и восемь моряков были перенаправлены на северокорейскую территорию через пункт передачи в Японском море", — цитирует агентство слова представителей министерства по делам объединения страны.

Северокорейское судно было обнаружено дрейфующим в южнокорейских водах 23 июня. По данным береговой охраны Южной Кореи, у судна произошел отказ двигателя. На борту находились восемь членов экипажа. Все они изъявили желания вернуться на родину в КНДР.

Последний инцидент стал пятым по счету в текущем году. К настоящему времени были спасены 15 граждан КНДР. Лишь двое из них приняли решение остаться в Южной Корее.