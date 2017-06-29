МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший судья Апелляционного суда Мартин Мур-Бик (Martin Moore-Bick) будет руководить проведением расследования пожара в высотном жилом здании в Лондоне, в результате которого погибли и пропали без вести 80 человек, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на источники.

Общий стаж работы Мур-Бика в качестве судьи составляет более 20 лет. В декабре прошлого года он ушел из апелляционного суда. До того, как прийти в судебную сферу, Мур-Бик работал юристом и специализировался на торговом праве.

Как ожидается, официально о назначении Мур-Бика британское правительство объявит в четверг.

Ночью 14 июня в Лондоне произошел пожар, загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. По последним данным, 80 человек считаются погибшими или пропавшими без вести. Скотланд-Ярд сообщил, что пожар в Grenfell Tower начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Также стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.

После трагедии британские власти начали проверку на противопожарную безопасность в отношении 600 высотных жилых домов. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, требованиям пожарной безопасности не соответствуют 120 высотных жилых домов в Великобритании.