Поезд Варшава - Берлин задержан из-за информации о взрывном устройстве

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Поезд Варшава — Берлин задержан на станции Могильне (Куявско-Поморское воеводство) из-за информации о взрывном устройстве.

"Изначально информация о том, что в поезде находится бомба, была передана по электронной почте на горячую линию PKP (Польская железная дорога). Поезд был остановлен на станции в Могильне. Из него и из близлежащих домов эвакуированы около 600 человек", — сообщает местная полиция.

В настоящее время поезд обследуют специалисты саперно-пиротехнической службы. На месте присутствуют спасатели и полицейские.