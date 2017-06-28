Венесуэла просит Интерпол о розыске пилота, напавшего на здания суда и МВД

Атака на здания ВС и МВД в Венесуэле (15)

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Власти Венесуэлы попросили Интерпол начать розыск пилота Оскара Переса, вертолет под управлением которого накануне совершил атаку на здания МВД и верховного суда в Каракасе.

"Мы уже выдали ордер на задержание этого человека и попросили распространить Интерпол так называемый "красный циркуляр", — приводит портал Noticias 24 заявление главы МВД Венесуэлы Нестора Ревероля.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером Пересом во вторник угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и ВС, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие исчезли в неизвестном направлении. Власти назвали происшедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.

По словам Ревероля, сейчас к поискам Переса подключены вооруженные силы страны и полицейские части.

Ревероль сообщил, что уже доказаны прямые связи Переса с разведслужбами США. "Мы собрали важную информацию, представляющую криминалистический интерес, о которой сообщим в ближайшие дни, в том числе о его связях с другими вовлеченными в эти события людьми", — сказал министр.