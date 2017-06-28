В Венесуэле в ходе протестов убили еще одного молодого человека

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МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Еще один человек погиб в ходе массовых протестов в Венесуэле.

По сообщению депутата Национальной ассамблеи Хосе Брито, убийство произошло в штате Ансоатеги. "Снова в Ансоатеги мы видим смерть еще одного юноши. Исаэлю Макадану только исполнилось 18 лет", — написал Брито в своем микроблоге в Twitter.

Nuevamente #Anzoategui ve morir a otro joven. Isael Macadan de apenas 18 años. "Nadie debe perder su vida por soñar con algo diferente" pic.twitter.com/j3zJc1oWOH — José Brito (@JoseBritoR) 28 июня 2017 г.

​Портал Nacional отмечает, что Макадан получил два огнестрельных ранения – в голову и правую руку, от которых скончался. Таким образом, число погибших в протестах уже достигло 76 человек.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.