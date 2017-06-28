Берлин готов рассматривать предложения России по договору РСМД

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Берлин готов если не принимать, то рассматривать предложения РФ по договору о ракетах средней и малой дальности наземного базирования (РСМД), заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Краснодаре.

"Договор о ракетах средней дальности наземного базирования, которые не должны быть размещены в Европе. Я часто думаю о том, что и сегодня нам следовало бы говорить о разоружении. И о конкретных шагах. Я думаю, что здесь мы сходимся во мнении с российской стороной и Сергеем Лавровым. Если будут предложения с российской стороны, то не следует всегда их полностью поддерживать, но их надо обсуждать и делать свои предложения", — заявил Габриэль.

"Во всем мире мы сейчас говорим только о вооружении, не только в Европе, но и других частях мира. Мы тратим очень много денег на приобретение новых вооружений и слишком мало денег на борьбу против бедности и голода", — посетовал он.

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.