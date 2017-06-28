Социологи выявили главную причину Brexit

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости. Британское независимое агентство по изучению общественного мнения NatCen в своем ежегодном докладе обозначило основной причиной Brexit недовольство миграционной политикой Великобритании; в исследовании приняли участие около 3 тысяч человек.

Согласно результатам доклада, 73% граждан, которые обеспокоены миграционными процессами, то есть наплывом в страну иностранцев, проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза.

Также серьезным, согласно исследованию, основанием высказаться за Brexit стало недовольство британцев политической линией. Но поскольку лишь 45% из тех, кто доверяет правительству, все же проголосовали за выход из Евросоюза, эту причину социологи сочли менее значимой.

"Референдум по выходу из ЕС, таким образом, может быть охарактеризован как лакмусовая бумажка достоинств "проекта ЕС" и, возможно, глобализации в целом, нежели как громоотвод для политической неудовлетворенности", — отмечают исследователи.

По данным британского Бюро национальной статистики, по состоянию на декабрь 2016 года в Великобританию иммигрировали 588 тысяч человек, большинство граждан приезжают в страну на работу. Большая часть приезжих – это граждане Евросоюза, а примерно 264 тысячи человек – немногим меньше половины – это мигранты из других стран, основной процент которых составляют граждане Китая и Индии.

Известно, что за выход из ЕС проголосовали 51,9% британцев, то есть перевес сторонников Brexit был очень небольшим: голосовавшие за сохранение Британии в составе ЕС — в основном, молодые жители больших городов — стали выражать свое возмущение и выходить на демонстрации. Шотландия и Северная Ирландия почти в полном составе проголосовали против Brexit. Премьер-министр Дэвид Кэмерон был потрясен настолько, что, несмотря на свои обещания в любом случае остаться на посту главы кабмина, на следующий после референдума день объявил о намерении сложить полномочия.