МИД Венесуэлы призвал международное сообщество осудить нападение в Каракасе

Атака на здания ВС и МВД в Венесуэле (13)

КАРАКАС, 28 июн — РИА Новости. Правительство Венесуэлы ожидает, что международное сообщество, в том числе США и Евросоюз, осудят нападение на здание Верховного суда в Каракасе, заявил глава венесуэльского МИД Самуэль Монкада.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером полиции Оскаром Пересом во вторник угнала полицейский вертолет и забросала гранатами здания МВД и Верховного суда (ВС), заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие исчезли в неизвестном направлении. Власти назвали происшедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.

"Мы ожидаем реакцию стран, которые заявляют, что заботятся о Венесуэле, о правах венесуэльского народа и борьбе с терроризмом. Мы все еще не видели никаких заявлений", — заявил министр на пресс-конференции, добавив, что "США и ЕС, словно соучастники, хранят молчание перед этим терактом".

По словам Монкадо, дипломатические представительства Венесуэлы во всем мире получили распоряжение разослать правительствам стран-хозяев официальные коммюнике, выражающие точку зрения Каракаса по поводу инцидента.