Выступление комиссара СЕ по проблеме миграции не вызвало ажиотажа в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 28 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Выступление комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса в третий день летней сессии ПАСЕ, который был специально посвящен проблеме миграции, не вызвало большого интереса у депутатов.

Парламентарии давно добивались проведения большой дискуссии по вопросу миграционного кризиса. В мае Бюро ПАСЕ решило, что один день во время летней сессии будет целиком посвящен этой проблеме. В понедельник депутаты назначили обсуждение миграции на среду.

Выступая в рамках дискуссии, Муйжниекс приветствовал "решение Ассамблеи посвятить день прениям по вопросу миграции". "Это важнейшая тема, которой за последние годы было посвящено мое время", — сказал комиссар, обращаясь к залу. Аудитория зияла пустотами – в ней присутствовало значительно меньше тех 197 парламентариев, которые во вторник голосовали за поправки в регламент с целью отправить в отставку главу ПАСЕ Педро Аграмунта.

"Несмотря на меры, направленные на то, чтобы приостановить приток новых мигрантов, создание центров сотрудничества с третьими странами, строительство мостов, беженцы продолжали и будут продолжать поступать в Европу", — заявил Муйжниекс.

"Нам необходимо решать эту проблему в соответствии с нормами в области прав человека", — добавил комиссар.

Он также обратил внимание парламентариев на то, что страны, принимающие беженцев, должны не забывать о соблюдении прав детей и женщин.