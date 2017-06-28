Бывшая политгруппа главы ПАСЕ ждет от него реакции на исключение

СТРАСБУРГ, 28 июн — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Бывшая политическая группа главы ПАСЕ Педро Аграмунта ждёт от него редакции на его исключение, сообщил РИА Новости источник в Группе европейской народной партии.

Ранее источники РИА Новости в аппарате ПАСЕ сообщили, что Аграмунт исключён из своей политической группы. При этом источник в Группе европейской народной партии уточнил, что Аграмунт исключён из состава политгруппы в Ассамблее, но остаётся членом испанской делегации в ПАСЕ.

"Он должен отреагировать… письмом или как-то ", — заявил собеседник агентства.

Он рассказал, что Аграмунт исключён из состава своей политической группы из-за утраты доверия.

"Очевидно, в понедельник было голосование по этому вопросу, и большинство высказалось против", — добавил он.

По словам собеседника агентства, ранее Аграмунт обещал, что если группа выразит недоверие ему, он уйдёт со своего поста, добавив, что "этого не произошло, всё логично".

Накануне ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи. Поводом для создания такого документа стала ситуация, сложившаяся весной этого года с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, которому Ассамблея, из-за визита в Сирию, выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности.

Ранее регламент не позволял это сделать. Решение об отрешении с выборной должности член ПАСЕ должен был принимать добровольно. Согласно принятому накануне документу, для начала процедуры необходимо собрать под ходатайством об отстранении определённое количество голосов (в одном варианте большее количество, в другом — меньшее).

По данным РИА Новости, по состоянию на среду необходимого количества голосов для кворума по голосованию пока не собрано. Если необходимые голоса для голосования не будут найдены, ситуация с отстранением может перейти на октябрьскую сессию.